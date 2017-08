Doelstelling niet gehaald? Dan dwingt dit bedrijf zijn personeel om water uit toilet te drinken

Een doelstelling niet halen gaat in dit Chinese bedrijf uit Guang’an gepaard met erg wansmakelijke praktijken. Zo straft de baas van een fotografiestudio zijn werknemers door hen te laten drinken van het water in een toilet. De lokale politie is bezig met een onderzoek.

Amateurbeelden van de walgelijke praktijken gaan dezer dagen de wereld rond. Het laat zien hoe zowel een man als een vrouw water moeten scheppen uit een toilet en nadien verplicht worden om hun beker leeg te drinken. De dame in de video leek even op het punt te staan om in huilen uit te barsten, maar weet zichzelf uiteindelijk alsnog te overtuigen om van het water te drinken. Het leidde onmiddellijk tot een heleboel verhitte discussies op het internet.

Het filmpje was aanvankelijk enkel zichtbaar voor het personeel via een groepsgesprek in de app WeChat. Niet lang daarna werden de beelden gelekt en online gedeeld. Sindsdien stortte de lokale politie zich op de zaak en heeft het de maker van de beelden aangehouden.

Diarree en braakneigingen

Volgens Beijing News waren de gevolgen bij de werknemers niet min. Zo zou een vrouw na de straf last hebben gehad van diarree en kon ze zelfs geen meer rijst eten zonder braakneigingen te krijgen.

Een manager van het bedrijf probeert zich nog te verdedigen door te stellen dat de beelden niet in zijn bedrijf werden gefilmd. Volgens hem is het filmpje enkel in de WeChat-groep terechtgekomen om het personeel te motiveren om harder te werken.