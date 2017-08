Puppy Wolf werd vergiftigd tijdens wandeling: “We zijn er kapot van”

Nieuwpoort / Steenkerke / Veurne / Lo-Reninge - De hond Wolf werd vergiftigd tijdens een wandeling. Hij overleed luttele uren nadien. De politie roept op tot waakzaamheid.

Wolf, een Duitse herder, was nauwelijks een jaar oud toen hij vorige week vergiftigd werd tijdens een ochtendwandeling op het Titanenpad in Steenkerke, een dorp in Veurne. “Hij moet iets gegeten hebben tijdens de wandeling, want in het begin was hij springlevend. Maar even later kwam er schuim uit zijn muil, zwol zijn buik op en kleurde het wit in zijn ogen rood”, vertelt zijn baasje Charlotte Elskens (38). “Na een paar uur was hij al overleden bij de dierenarts. We zijn er kapot van.”

Ook in Lo-Reninge stierf onlangs een hond door vergiftiging en een paar weken geleden werden een aantal vergiftigingen van huisdieren genoteerd in Nieuwpoort, veroorzaakt door dodelijk slakkenvergif in vleesballen. De politie van de zone Spoorkin is een onderzoek gestart en hoopt de dierenbeul te vinden voor er nog meer dieren het slachtoffer worden van zijn of haar praktijken. “We raden alle eigenaars sterk af om hun dieren in de vrije natuur, jachtgebieden en langs jaag- en wandelpaden los te laten lopen. Ze zien er ook best op toe dat de dieren geen etensresten of vreemd voedsel opeten.”