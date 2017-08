Dit pasgeboren baby'tje blijft zich maar vastklampen aan haar mama

Voor de Braziliaanse Brenda Coêlho de Souza zal dit prachtige moment nog maar moeilijk overtroffen kunnen worden. Nadat haar dochtertje Ágata Ribeiro Coêlho via een keizersnede op de wereld werd gezet, bleef de pasgeboren baby zich onophoudelijk vastklampen aan het hoofd van haar moeder. Een liefdevol beeld dat de hele wereld kon beroeren.

Al miljoenen mensen zagen intussen de beelden uit het ziekenhuis van Santa Monica, daterend van mei dit jaar. Terwijl de verzorgers alles meevolgden, gaf Ágata al meteen haar eerste kus aan haar moeder. “Het was een ongelofelijk moment toen mijn dochter me voor de allereerste keer knuffelde”, vertelde de 24-jarige Braziliaanse. “Ágata is intussen drie maanden oud en stelt het wel. Elke dag is een verrassing en ik hou ervan om haar moeder te zijn.”