Een jaar geleden verloor hij zijn boezemvriend, nu sterft vader in wording zelf in ongeval

Na een avondje in de voetbalkantine van het West-Vlaamse SK Nieuwkerke reden kapitein Joeri Merveillie (27) en zijn hoogzwangere vriendin Elisa ’s nachts huiswaarts. In twee wagens, achter elkaar. Toen zij thuis in Wijtschate aankwam en haar vriend maar niet arriveerde, ontstond paniek. De voetballer bleek uit zijn wagen geslingerd en lag dood in een maïsveld, amper een bocht verwijderd van huis. Joeri’s dood komt er amper een jaar na de dood van zijn boezemvriend, de keeper van de ploeg.

Joeri Merveillie en zijn vriendin Elisa. De hoogzwangere vrouw staat er nu alleen voor. Foto: rr

Ze vertrokken samen huiswaarts, Joeri Merveillie en zijn vriendin Elisa Tuyten. Die laatste is zeven maanden zwanger en wou rond twee uur ’s nachts richting bed. De avond was lang geweest. Donderdagavond had de ­kapitein van SK Nieuwkerke, een West-Vlaamse club uit tweede provinciale, er samen met zijn ploegmaats een wedstrijd op zitten tegen de ­buren van Jespo Komen-Waasten. Een oefenmatch ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Nadien werd Europees voetbal gekeken en ­nagekaart in de kantine.

Het koppel vertrok op hetzelfde tijdstip, maar elk in zijn auto: Elisa reed eerst van de parking, vriend Joeri volgde met zijn Opel Corsa in haar kielzog.

Amper één bocht

Van de kantine naar hun huis in Wijtschate, een deelgemeente van Heuvelland, is het minder dan tien minuutjes. Na een flauwe bocht naar rechts gaat het de laatste ­kilometer almaar rechtdoor.

Toen de zwangere vrouw rond iets over twee thuiskwam en minutenlang tevergeefs op haar vriend wachtte, werd ze ongerust. Wat later belde ze enkele vrienden die ook tot laat in de kantine hadden gezeten. Niet veel ­later belde ze de hulpdiensten. Ongerustheid was ­omgeslagen in paniek.

De wagen werd herschapen tot een wrak. Foto: credit

Op amper vijfhonderd meter van hun huis had het noodlot toegeslagen: de Opel Corsa van Joeri was herschapen in een wrak en lag, net na die ene flauwe bocht, in een ­maïsveld. De klap was zo ­hevig geweest dat de man uit de auto werd geslingerd en er half onder belandde. Hij moet op slag dood geweest zijn. Volgens de eerste vaststellingen reed de voetballer te snel. Of hij ook gedronken had, werd niet onderzocht. De hoogzwangere vriendin was volgens onze informatie zo in shock dat ze naar het ziekenhuis werd overgebracht ter controle. Zijn ouders kwamen ’s nachts in allerijl ter plaatse.

Al vierde drama

“Het is niet te vatten”, zegt clubvoorzitter Christophe Croquette. Hij ontving zijn spelers gisteravond voor een rouwmoment. “Joeri was een man van de club, een echte kapitein die de ploeg op sleeptouw nam. Hij was ook nog eens een toegewijde trainer van de jonge voetballers. De grote voortrekker ook in de vele moeilijke momenten die de club de voorbije jaren meemaakte.”

Joeri als kapitein: gescoord voor zijn eerder verongelukte makker Joeffrey. Op de achtergrond: diens weduwe.

En die moeilijke momenten waren talrijk. De dood van kapitein Joeri Merveillie is al het vierde sterfgeval dat de club treft in twee jaar tijd. Behalve de voorzitter en de erevoorzitter stierf in het voorjaar van 2016 ook keeper Joeffrey Thune (30). Hij was de boezemvriend van Joeri Merveillie. Ook hij kwam om het leven bij een tragisch ­verkeersongeval, in nagenoeg identieke omstandigheden.

“Niet zo ver van de plaats waar Joeri om het leven is gekomen”, reageert Joeffrey’s weduwe Catherine ­Leferme. De twee koppels waren beste vrienden. “Joeri was zo’n goede vriend van ons. Een man met een hart van goud. Mijn gedachten zijn bij Elisa, die hun eerste kindje verwacht. Er rest mij enkel haar te troosten zoals zij het voorbije jaar met mij hebben gedaan.”