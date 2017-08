Veroordeling houdt pedofiel niet tegen om minderjarigen te fotograferen onder de douche

Oostkamp - Een pedofiel is betrapt terwijl hij in de sporthal van Oostkamp foto’s nam van minder­jarige jongens onder de douche. Zelfs een voorwaardelijke celstraf van vier jaar en de chemische castratie die de rechter oplegde, hield de 28-jarige man uit Woumen niet tegen om aan zijn ziekelijke seksuele drang toe te geven.

Pieter V. kon donderdagavond on­gezien een scheidsrechterkleedkamer in sportcentrum De Valkaart in Oostkamp binnendringen. “Hij nam foto’s van twaalf- en dertienjarige jongens die na de baskettraining aan het douchen waren”, zegt Philip Meulebrouck van basketbalclub KBBC Oostkamp. “Gelukkig merkte een van onze basketters de camera op.” De speler verwittigde meteen de clubverantwoordelijken en de ouders die op de gang aan het wachten waren. “Zij zijn het kleedhokje binnengestapt. De man hield nog even de schijn hoog, ­beweerde dat hij zich gewoon aan het omkleden was. Maar na een tijd kon hij niet anders dan opbiechten. Dat fototoestel zat in zijn rugzak.” Tegenover de onderzoeksrechter in Brugge gaf Pieter V. de feiten wel meteen toe. De speurders onderzoeken nu of ze hem kunnen linken aan andere onopgeloste zedenfeiten met minder­jarige slachtoffers.

Webcam

Pieter V. had er nochtans alle belang bij geen nieuwe feiten meer te plegen. “In november van 2014 veroordeelde de correctionele rechter hem tot vier jaar cel, waarvan drie jaar voorwaardelijk, voor zedenfeiten met minderjarigen”, klinkt het bij het parket van Brugge. Die straf werd opgelegd nadat speurders drie laptops vonden met kinderpornografie en omdat hij zich schuldig maakte aan seksueel gedrag in zijn atletiekclub waar hij kinderen trainde. Ook vroeg hij tienerjongens om zich uit te kleden voor de webcam terwijl hij in afwachting van zijn proces op vrije voeten was.De rechter besefte toen dat de strengste maatregelen nodig waren en veroordeelde de pedofiel tot chemische castratie. “Het laatste redmiddel om zijn hyperseksualiteit tegen te gaan”.

“Altijd een pedo”

Foto: credit

Of de verdachte, een gevierd loper, ­effectief pillen nam of injecties toe­gediend kreeg voor zijn chemische castratie, was vrijdag onduidelijk. “Het kan perfect zijn dat hij met zijn kuur was gestopt. Chemische castratie is omkeerbaar”, zegt de Nederlandse ­pedofilie-expert Jules Mulder. “Als je stopt met de behandeling, dan komt de drang terug. Sowieso geldt: eens een pedo altijd een pedo. Maar dat wil niet zeggen dat iemand altijd toegeeft aan die seksuele voorkeur. Daarvoor moet je een wettelijke drempel over en het besef dat je een kind schaadt.”