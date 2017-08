Zita Wauters ligt niet wakker van de kritiek

Zita Wauters (12) geniet net als haar leeftijdsgenoten nog volop van de zomervakantie, maar toch was ze gisteren al een beetje in terug-naar-schoolsfeer. Samen met enkele andereinfluencers onder wie droedeltekenaar Vexx en D5R-actrice Jamie-Lee Six gaf ze aan enkele kinderen een workshop schoolspullen pimpen, iets wat ze in september nog een drietal keer gaat doen in winkels van Hema.

Er was de voorbije dagen kritiek op de Nederlandse winkelketen omdat ze jonge influencers inschakelt om kinderen te bespelen, maar daar ligt Zita, dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser, niet wakker van. “Ik vind het gewoon leuk om creatief te zijn en mijn ideetjes te delen met leeftijdsgenoten”, aldus Zita. “Met een beetje fantasie en goedkope spulletjes zoals stickers en washitape kan je je schoolmateriaal op een leuke manier personaliseren. Ik vind het leuk om dat te tonen, en dat doe ik niet om bekend te worden of zo. Misschien ga ik later wel iets in de media doen, want dat vind ik leuk, maar misschien ook niet. Ik ben nog te jong om daar nu al over te beslissen.”