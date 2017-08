PSG laat openingsmatch competitie met kwartier uitstellen voor presentatie Neymar

Op vraag van PSG is de wedstrijd van vandaag tegen Amiens met een kwartier uitgesteld – naar 17.15 uur – omdat de club de nieuwste aanwinst Neymar wil presenteren aan het publiek in het Parc des Princes.

Daarvoor moesten tv-zenders Canal+ en beIN Sports hun akkoord geven, maar dat kostte weinig moeite aangezien PSG-baas Al Khelaifi ook de grote baas is bij beIN Sports. Om 15.45 uur wordt Neymar voorgesteld aan de fans, anderhalf uur later begint de wedstrijd.

Het is trouwens nog niet zeker of de Braziliaan al in actie mag komen. PSG stuurde gisteren een verzoek naar de Franse bond om hem speelgerechtigd te krijgen, maar het is nog niet duidelijk of dat tijdig lukt.