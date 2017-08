Daarom slaat volgens voorzitter De Witte de motor nog niet aan bij AA Gent

AA Gent-voorzitter Ivan De Witte had voor dit seizoen zijn nek uitgestoken met steile ambities. Nu het schip vroeg water maakt met een pijnlijke Europese exit, neemt de kapitein het roer in handen: “We hebben nog werk om de zaken op de rails te krijgen.”

Na het laatste fluitsignaal in Innsbruck was Ivan De Witte te aangedaan om te reageren. De Europese uitschakeling staat vér af van de steile ambities die werden uitgesproken en de transfersommen die werden gespendeerd. “Ik heb jullie voor de wedstrijd gezegd dat dit ons moeilijkste seizoen van de voorbije drie zou worden”, aldus De Witte. “Het stelt me enigszins gerust dat we het wel gezien hadden. Ik heb ook gevraagd om van bij de eerste tegenslag onze ambities niet als een boomerang te laten terugkomen. Of moeten we platte kaas serveren? Zeggen dat we hopen erbij te zijn in Play-off 1? Ik ben al sinds 1999 voorzitter van deze club en zie zo goed als iedere wedstrijd. Ook al ben je geen specialist, dan zie je of de motor draait of niet. Bij Altach draait de motor. Bij ons niet. We hebben nog werk om de zaken op de rails te krijgen.”

“Dat Mitrovic zegt dat er geen spelvreugde meer is? Dat is misschien één van de vele oorzaken. Ik wil ook aanhalen dat we Neto, Foket en Saief missen. Ook dat is niet de hoofdoorzaak, maar je mag er niet aan voorbijgaan. Volgende week gaan we analyseren, nu moeten we ons klaarmaken voor de wedstrijd zondag tegen Antwerp. De coach is aan zet. We hebben dit lang niet meer meegemaakt, maar ik weiger mee te gaan in het pessimisme.”

De contouren van het probleem worden steeds duidelijker: AA Gent zit achterin krap en het middenveld is onvoldoende in staat om de defensie te ondersteunen als die onder druk wordt gezet. Vanhaezebrouck sprak zelf van een onevenwicht in zijn kern. “Op technisch vlak probeer ik me te onthouden van commentaar. Als ik het toch doe, dan intern met de coach. De externe communicatie over de kern, de samenstelling en evenwichten is aan de trainer.”

De transfermarkt is nog tot eind augustus open. AA Gent kan het niet blauwblauw laten. “We gaan met de trainer samenzitten en goed analyseren waar we staan. Wellicht zullen we nog een aantal dingen moeten doen. Of we ook spelers zullen laten gaan, nu we enkel in België voetballen? Aan het tempo waarmee spelers uitvallen, zullen we deze kern ook in de competitie nog kunnen gebruiken.”

Ook op de transfermarkt kan de Europese uitschakeling doorwegen. Anderlecht en Club Brugge speuren eveneens naar defensieve versterking en zonder Europees voetbal is AA Gent een belangrijke troef kwijt. “Dat klopt, maar ik denk dat we daar boven kunnen staan”, besluit De Witte.