CLUBNIEUWS. Anderlecht wil speler van Juventus, twaalfde aanwinst al voor Antwerp

Anderlecht wil een Braziliaanse linksback huren van Juventus. Het deed intussen al een bod op de 19-jarige Rogerio. Bij AA Gent heeft trainer Hein Vanhaezebrouck een probleem doordat verdediger Samuel Gigot een blessure opliep. Antwerp haalt dan weer zijn twaalfde nieuwkomer binnen. Al uw clubnieuws van de dag.

RSC ANDERLECHT

Nathan Kabasele (23) verlaat Anderlecht en trekt naar het Turkse Gaziantepspor. De spits tekent er een contract voor twee jaar met optie. Anderlecht deed ­intussen ook een bod op Rogerio (19) van Juventus. Anderlecht wil de Braziliaanse linksback huren van de Italiaanse landskampioen. De overbodige Diego Capel kan rekenen op interesse van het Spaanse Eibar.

ANTWERP

Het bezoek aan de Ghelamco Arena is op z’n minst speciaal te noemen voor Antwerp-baas Paul Gheysens. De bouwmagnaat gaat met de voetbalclub waarvan hij eigenaar is op bezoek in het stadion dat de naam van zijn bedrijf draagt én waar de burelen van dat bedrijf zijn gevestigd. Gheysens zou de match van zondag dus vanop zijn kantoor kunnen volgen of tijdens de rust nog even een dossier kunnen inkijken. Maar wellicht volgt hij het duel in de skybox van Ghelamco, waar hij steeds zit als hij wedstrijden van AA Gent bijwoont.

Antwerp blijft ook druk bezig op de transfermarkt. Gisteren kwam de Tunesische middenvelder Nader Ghandri naar de Bosuil om zijn transfer af te ronden. Hij legde alvast medische tests af en wordt weldra aangekondigd als nieuwste aanwinst van de Great Old.

Ghandri is een Frans-Tunesisch verdedigende middenvelder. Hij komt over van Club Africain, dat hem niet wilde laten gaan, maar na verklaringen van de speler in de lokale media toch besloot om mee te werken aan een transfer.

Duplus ondervond lichte hinder en bleef binnen. Toch raakt de aanvoerder haast zeker speelklaar voor AA Gent. Sall was ziek, maar komt wellicht bij de wedstrijdkern. Mogelijk valt Kone uit de boot. De overbodige Vleminckx, Dierckx, Colpaert en Biset tekenden wel present in Wommelgem, maar werkten buiten een looptraining af, aangevuld met nog extra oefeningen in de fitnessruimte.

KAA GENT

Verdediger Samuel Gigot verscheen op slippers en met een gespalkte teen aan de rechtervoet op de luchthaven in Innsbruck. Verder onderzoek moet duidelijk maken of zijn teen gebroken is, maar Hein Vanhaezebrouck vreest dat hij er zondag niet bij is. In geval van een breuk wacht een onbeschikbaarheid van enkele wedstrijden, zoals bij doelman Kalinic. Ook de Kroaat blijft onzeker voor zondag.

Als Gigot out is, moet Vanhaezebrouck improviseren. Hij opperde zelfs de mogelijkheid om nieuwkomer Dylan Bronn meteen voor de leeuwen te gooien. Allerminst ideaal voor de net 22-jarige verdediger die nog nooit op eersteklasseniveau voetbalde.

Het eerste onderzoek naar de nek van Franko Andrijasevic bracht geen grote problemen aan het licht. “Maar misschien moeten we opletten met hem, want hij werd al voor de tweede keer in korte tijd op dezelfde plek geraakt”, aldus Vanhaezebrouck.

Door de uitschakeling van Oostende en AA Gent in de Europa League heeft de Kalendercommissie speeldag vier kunnen vastleggen. AA Gent gaat op zondag 20 augustus op bezoek bij Moeskroen om 20 uur. Speeldagen vijf en zes werden al vastgelegd en ronden zeven tot twaalf zullen op vrijdag 25 augustus worden vastgelegd als het resultaat van Club Brugge in de EuropaLeague bekend is.

KV KORTRIJK

Aanwinst Larry Azouni is meteen speelgerechtigd voor de match tegen Lokeren. De jonge Pupe valt uit de selectie en is drie weken out. Rougeaux is fit bevonden en werd aan de selectie toegevoegd. Van Kagé is nog geen sprake. Budkivskyi groeit naar zijn beste niveau, maar start weer op de bank. Ivanof werd donderdag geopereerd aan de knie en begint maandag al met de revalidatie.

ZULTE WAREGEM

Francky Dury beschouwt zijn kern zo goed als af, maar er mag voor de coach wel nog iets bijkomen. “Laat ons zeggen dat het beschikbare budget voor transfers op is. Maar ik ga niet aandringen. Het bestuur weet wat ik er nog bij wil.” Dury mist bij de eerste thuismatch tegen STVV Bossut (buikspieren) Madu (enkel), De Mets (voet en teen), Kastanos (hamstring) en Mühren (knie).

KV OOSTENDE

Berrier liep een kleine verrekking in de adductoren op tegen Marseille. Het ligt dan ook voor de hand dat hij bij de verplaatsing naar Anderlecht zal ontbreken. KVO droeg in zijn Europese thuiswedstrijd donkerrode shirts. Ze hebben de witte vakjes ook op andere plaatsen. De kleur van de uitrusting voor de keepers is blauw-zwart. In beperkte oplage zijn deze uitrustingen in de fanshop te koop.

LOKEREN

Lokeren-trainer Runar Kristinsson selecteert voor de wedstrijd van vanavond tegen Kortrijk 19 spelers. Hoewel Bob Straetman opnieuw volledig fit is na een blessure, valt hij naast de selectie. Voor de rest weinig verrassingen.

KV MECHELEN

Bij KV Mechelen maar één wijziging in de twintigkoppige wedstrijdselectie. Verdediger Hannes Smolders is er tegen Waasland-Beveren niet bij. Zijn plaats wordt ingenomen door middenvelder Sotiris Ninis. “Hij is de voorbije weken goed aan het trainen”, aldus Yannick Ferrera.

STVV

Igor Vetokele ondervindt te veel hinder van een trap die hij tegen AA Gent incasseerde en zit niet in de kern. Allicht wordt Boli zijn vervanger. Ook voor Bezus en Ayala komt deze partij nog te vroeg. Zij werken aan hun conditionele achterstand. Mogelijk krijgt Asamoah de voorkeur op Botaka. Bourard komt in de kern.

KRC GENK

Wesley Sonck wordt met onmiddellijke ingang van de nationale ploeg U18. Hij ontlast zo Gert Verheyen, die ook de U19 onder zijn hoede heeft en die combinatie niet echt meer zag zitten. Sonck zal ondanks zijn nieuwe job ook in dienst blijven als spitsentrainer bij de Genkse jeugdacademie. Beide functies zijn immers verenigbaar.