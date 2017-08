Conte overweegt Batshuayi te laten starten in Community Shield

Ondanks de miljoenenaankoop van Alvaro Morata, en ondanks het feit dat Diego Costa nog steeds rondloopt in Chelsea, mag Michy Batshuayi hopen op een basisplaats in de Community Shield tegen Arsenal. Zondag neemt de Engelse kampioen het op tegen de bekerwinnaar in Wembley.

“Ik heb nog een dag om een beslissing te nemen over wie in de basis start”, hield coach Antonio Conte zich gisteren op de vlakte toen hem gevraagd werd naar Morata. “Alvaro werkt hard en doet zijn best om in topconditie te raken. Hij werkt ook hard om zich aan te passen aan ons voetbal. Maar hij heeft nog een beetje meer tijd nodig om helemaal klaar te zijn.”

Conte laat op die manier vermoeden dat hij overweegt in het seizoensbegin Michy Batshuayi (foto) een kans te geven. Batsman scoorde de titeltreffer vorig seizoen en scoorde ook in de voorbereiding aan de lopende band. Conte sloot zelfs niet uit dat hij Batshuayi en Morata samen in de basis kan zetten.

Eden Hazard herstelt volop van een enkeloperatie en is nog niet inzetbaar. “Maar hij maakt snel vooruitgang”, zei Conte nog. In één adem drukte de Italiaanse manager van Chelsea alle geruchten over een mogelijke overgang van Hazard naar Chelsea de kop in. “Dat zijn maar geruchten. Eden kijkt ernaar uit het seizoen bij Chelsea te starten. We proberen spelers te kopen, niet te verkopen. Anders komen we in de problemen.”

Het is voorts afwachten of Charly Musonda de wedstrijdselectie haalt.