COMMENTAAR. “Neymar, zeg gewoon dat je het voor het geld doet”

Fantastische voetballer. Plezante kerel ook. Ik mocht hem in aanloop naar het WK 2014 zelfs nog gewoon interviewen. Samen met drie buitenlandse collega’s. Lachen. Hij was een onderdeel van de nu legendarische MSN (Messi-Suarez-Neymar), twee jaar dé succesformule bij Barça. Neymar hield van Lionel Messi en Luis Suarez. En Gerard Piqué. Hij hield ook zielsveel van Barcelona. Verleden tijd. Sinds Paris Saint-Germain te kennen gaf een jaarsalaris van 50 miljoen euro te willen betalen en de 222 miljoen euro aan Barcelona zou overmaken, verdween het hartje met de vingers.

Neymar jr. zei gisteren dat hij in Parijs in een prachtige stad gaat spelen. Dat klopt. Dat hij prijzen gaat pakken. Dat klopt ongetwijfeld ook. En het ging niet enkel om geld. Moeten we dat geloven? ...