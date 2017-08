Een klein uurtje voetballen. Meer heeft Obbi Oulare niet nodig gehad om zich weer in de kijker te spelen bij de Belgische voetbal­-liefhebber. De huurling van Watford wil zich bij Antwerp opnieuw richting Premier League knokken. “Als ik thuiskom van training val ik meteen in slaap.”

Het is het lot van Obbi Oulare. Waar in België hij ook komt, zijn naam gaat druk over de tongen. Afgelopen week zei hij iets over zijn gewicht – 102 kilo voor 1m96 – en het kot was meteen te klein. Dat ...