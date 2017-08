Jongeman (23) doodt moeder, stopt lichaam in auto en rijdt ermee naar Frankrijk

Menen - Een jongeman uit Menen is vrijdagmiddag in Frankrijk gearresteerd. Hij bracht zijn moeder om het leven, plaatste het lichaam in de wagen van het slachtoffer en reed er vervolgens mee de grens over.

In een woning in het West-Vlaamse Menen escaleerde een familieruzie vrijdagmiddag tussen een 50-jarige moeder en haar zoon, schrijft Het Laatste Nieuws. Een 23-jarige man bracht daarbij de vrouw om het leven. Daarop nam hij het lichaam en legde het in zijn moeders wagen. Vervolgens vluchtte de man de grens met Frankrijk over.

Volgens Het Laatste Nieuws kwam de man tot inkeer en gaf hij zich aan bij de Franse politie. La Voix du Nord meldt echter dat de brandweer van Villeneuve-d’Ascq even na 15.00 uur een melding kreeg over een dode man in een auto. Toen brandweerlieden ter plaatse kwamen, troffen zij echter de levende 23-jarige Menenaar aan. In de wagen troffen zij het levenloze lichaam aan van diens moeder van wie de keel was doorgesneden. Het lichaam was gewikkeld in een tapijt.

In België was al een zoekactie gestart, maar die leverde niets op. Aangezien de woning vlakbij de grens met Frankrijk ligt, werd ook een internationaal opsporingsbericht uitgestuurd.

De Franse politie vermoedt dat de man in een vlaag van waanzin handelde. Hij zou duidelijke tekenen van psychische stoornissen vertonen.