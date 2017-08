DIJKSHOORN. “Neymar, kom niet aanzetten met lulverhalen over een uitdagend carrièreplan”

Neymar is voor 222 miljoen euro verkocht aan PSG. Veel mensen vinden dit een te hoog bedrag, ik vind het zelf wel meevallen. 222 miljoen euro, dat is een uurtje oorlog voeren in Afghanistan. 222 miljoen, dat geeft een sjeik tijdens de jaarwisseling uit aan vuurwerk voor zijn 87 kinderen. Als je 222 miljoen euro deelt door het aantal homoseksuelen dat is onthoofd in Qatar, kom je op nog geen 4 miljoen uit. Het valt dus allemaal enorm mee. Ieder uur dat Donald Trump in het Witte Huis zijn haar over een kale plek zit te kammen, kost de Amerikanen 222 miljoen. Neymars transfer is kinderspel.