Thorgan Hazard onderuit tegen Leicester ondanks doelpunt

Brussel - Thorgan Hazard en Borussia Mönchengladbach hebben vrijdag een oefenwedstrijd tegen Leicester City verloren met 2-1. De jongere broer van Eden Hazard speelde de volledige wedstrijd en opende in het King Power Stadium de score.

Hazard trof bij de start van de tweede helft raak met een schot vanop zo’n 18 meter. Jamie Vardy bezorgde de Borussen met twee treffers alsnog een nederlaag in hun laatste oefenwedstrijd voor de start van het seizoen in de Duitse Bundesliga. Gladbach opent op 20 augustus met een thuiswedstrijd tegen Keulen.

De Bruyne geeft assist

Manchester City tankte in zijn laatste oefenpot wel vertrouwen met een klinkende zege tegen West Ham United. In de IJslandse hoofdstad Reykjavik wonnen Vincent Kompany en co met 3-0. Gabriel Jesus, Sergio Aguëro en Raheem Sterling stonden aan het kanon voor de Citizens. Kevin De Bruyne, die de assist voor het openingsdoelpunt gaf, speelde een uur mee. Kompany werd in de 72e minuut naar de kant gehaald. City begint op zaterdag 12 augustus aan de competitie met een verplaatsing naar nieuwkomer Brighton & Hove Albion.

Huddersfield Town sloot een week voor de start van de Premier League zijn voorbereiding af met een 2-2 gelijkspel tegen het Italiaanse Torino. Laurent Depoitre werd in de 64ste minuut bij een 2-2 tussenstand ingebracht. De ex-spits van Porto en AA Gent kreeg in de slotminuten een dot van een kans, maar besloot hoog over. Depoitre en co trappen hun eerste seizoen in de Engelse topdivisie sinds 1971 af met een bezoek aan het Crystal Palace van Christian Benteke.