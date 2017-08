Promovendus Hellas Verona strikt transfervrije Caceres

Hellas Verona heeft vrijdag de komst van de Uruguayaanse verdediger Martin Caceres aangekondigd. Caceres was transfervrij, nadat zijn contract eind juni niet verlengd werd bij Southampton. Hij tekende voor één seizoen in Verona.

De 29-jarige Caceres verdedigde eerder de kleuren van Defensor (2006-2007), Recreativo Huelva (2007-2008), FC Barcelona (2008-2009), Sevilla (2010-2012) en Juventus (2009-2010 en 2012-2016). Tussen juli 2016 en februari 2017 zat de Uruguayaan zonder club. Ook bij Southampton kwam Caceres maar tot één optreden.

De 71-voudig international heeft al een stevig gevulde prijzenkast. Met Barcelona pakte hij de ‘treble’ (titel, beker en Champions League) in 2009 en met Juventus veroverde hij vijf titels (2012, 2013, 2014, 2015 en 2016) en twee bekers (2015 en 2016). Met Uruguay won hij de Copa América in 2011 en werd hij vierde op het WK van 2010 in Zuid-Afrika.

Hellas Verona finishte vorig seizoen als tweede in de Serie B en promoveerde zo rechtstreeks naar de Serie A.