De Bruyne en Kompany zien ploegmaat bij Manchester City vertrekken naar Galatasary

De Braziliaanse middenvelder Fernando heeft vrijdag een contract van drie seizoenen getekend bij de Turkse topclub Galatasaray. Fernando komt over van Manchester City, dat nog 5,25 miljoen euro vangt voor de middenvelder. Dat kondigden beide clubs vrijdagavond aan.

De 30-jarige Fernando kwam in de zomer van 2014 van FC Porto naar Manchester City. In drie seizoenen in het Etihad Stadium kwam de Braziliaan tot 101 matchen en 4 goals. Het voorbije seizoen verloor Fernando, onder coach Pep Guardiola, zijn basisplaats aan zijn landgenoot Fernandinho.

Voor Galatasaray, vorig seizoen pas vierde in de Turkse Süper Lig en dit seizoen Europees al uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League, al de zesde inkomende transfer. Eerder kwamen al verdedigers Maicon (Sao Paulo) en Mariano (Sevilla), middenvelders Ndiaye (Osmanlispor) en Belhanda (Dinamo Kiev) en spits Gomis (Swansea City) het team van tweevoudig Rode Duivel Luis Pedro Cavanda versterken.