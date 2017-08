PSG verkocht op één dag tijd al meer dan 10.000 truitjes van Neymar

Paris Saint-Germain heeft vrijdag meer dan 10.000 truitjes van zijn kersverse aanwinst Neymar verkocht. Dat deelde de Franse club vrijdag mee. De Braziliaanse aanvaller kwam voor het recordbedrag van 222 miljoen over van FC Barcelona en doet dus ook in de fanshop de kassa rinkelen.

Heel de dag stonden honderden mensen aan te schuiven aan de officiële shops aan het Parc des Princes en de Champs-Elysées. Wegens de grote vraag werd er slechts één truitje per persoon verkocht. Een truitje kost ongeveer 100 euro. PSG heeft dus al één miljoentje van de astronomische transfersom terugverdiend.

Zaterdag wordt Neymar om 15u45 aan het publiek voorgesteld in het Parc des Princes. Daarna opent PSG de competitie tegen Amiens. Voor die wedstrijd is Neymar nog niet speelgerechtigd. De Franse voetballiga bevestigde dat ze het internationaal transfercertificaat nog niet ontvangen heeft. Dat had voor middernacht moeten gebeuren om Neymar al op de eerste competitiedag in actie te laten komen voor zijn nieuwe club.

Foto: AFP