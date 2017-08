Mama schrikt zich een hoedje wanneer ze het ‘seksspeeltje’ van haar dochter in de vaatwasser vindt

Een moeder die de vaatwasmachine aan het uitladen was, keek raar op toen ze een voorwerp opmerkte dat ze nog nooit eerder had gezien. Met schaamrood op de wangen wikkelde ze het ‘seksspeeltje’ in een handdoek en vroeg ze haar dochter om uitleg.

Het grappige tafereel werd door een gebruiker van de socialenetwerksite Reddit online gezet.

“Mijn mama heeft dit in de vaatwasser gevonden”, schrijft de dochter. “Ze geeft het aan mij, in een handdoek gewikkeld en vraagt waarom ik dit in godsnaam in de vaatwasser gestoken heb.”

Foto: Reddit

Maar niets is wat het lijkt, licht de dochter toe. “Het was een beker. Die gekrompen is. Ze vertelde mij dat ze zich heel de dag ongemakkelijk had gevoeld.”