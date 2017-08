Augsburg laat kapitein Verhaegh vertrekken naar Wolfsburg

De Nederlandse verdediger Paul Verhaegh zet zijn voetballoopbaan voort bij VfL Wolfsburg. De 33-jarige Verhaegh bereikte zaterdag overeenstemming met zijn huidige werkgever Augsburg over de ontbinding van zijn nog één jaar doorlopende contract.

Verhaegh moet bij Wolfsburg wel nog zijn medische testen doorstaan vooraleer hij ploegmakker wordt van onze landgenoten Koen Casteels en Landry Dimata. “Na zeven geweldige jaren is het een raar idee dat ik het shirt van Augsburg niet meer zal dragen”, zei Verhaegh op de website van Augsburg. “Maar ik heb bewust voor deze stap gekozen omdat ik nog een keer iets nieuws wil.”

“Het was een moeilijke beslissing want zo kort voor het begin van het seizoen laat je je aanvoerder niet graag vertrekken”, stelde Stefan Reuter, de algemeen manager van Augsburg. “Met de gevonden oplossing zijn alle partijen tevreden.”

Verhaegh kwam in 2010 toe in Augsburg, toen de club nog in de Tweede Bundesliga speelde. Voordien was het jeugdproduct van PSV in eigen land actief bij AGOVV (2003-2004), FC Den Bosch (2004-2006) en Vitesse (2006-2010).

Bij Augsburg ontpopte de rechtsachter zich ook tot Nederlands international. Verhaegh kwam drie keer uit voor Oranje en zat in de selectie van Louis van Gaal, die in 2014 brons behaalde op het WK in Brazilië.