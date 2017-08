Daarom post deze celeb een heel eerlijke foto van haar billen

Op Instagram post actrice en zangeres Hilary Duff een heel eerlijke foto van haar billen in badpak. Op de foto zijn misschien wat oneffenheden te zien maar ook dat ze haar zoontje in haar armen houdt. De foto is een krachtige boodschap voor jonge meisjes, vrouwen en moeders van alle leeftijden.

Op vakantie met haar vijf jaar oude zoontje Luca post actrice en zangeres Hilary Duff een foto van zichzelf in badpak vanop de rug gefotografeerd. Onder de foto schrijft ze een heel krachtig statement gericht aan alle jonge meisjes, vrouwen en moeders van alle leeftijden.

"Ik geniet van een heerlijke vakantie met mijn zoon, na een paar maanden shooten en afwezigheid. Ik ben soms weken van huis geweest en heb hem amper gezien de laatste tijd. Aangezien websites en magazines graag eerlijke 'body'-foto's van beroemdheden posten, is dit de mijne!", schrijft ze op Instagram.

"Mijn lichaam heeft me het mooiste cadeau ooit gegeven: mijn zoontje. In september word ik dertig en mijn lichaam is gezond en brengt me waar ik moet zijn. Dames, laten we trots zijn en onze tijd niet verspillen met denken aan hoe het beter en anders kan."

Opnieuw een heel eerlijke post dus van Hilary Duff. Eerder postte ze al een foto waarop ze haar zoon op de mond kust en gaf ze op sociale media al aan dat het 'suckt' om een single mom te zijn.