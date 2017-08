Ideetje voor Neymar? Man United-speler doneert voortaan 1% loon aan goed doel

In een week waar de cijfers van lonen en transfers in het voetbal weer voor heel wat discussie zorgden, is ook een lichtpuntje verschenen. Juan Mata (Manchester United) maakte immers bekend dat hij voortaan 1% van zijn maandloon zal doneren aan het goede doel. “Hopelijk zullen andere voetballers mijn voorbeeld volgen”, aldus de Spanjaard

Mata zal doneren aan Common Goal, een organisatie die voetbalinitiatieven voor mindervalide kinderen wereldwijd steunt. Dat maakte hij bekend bij een bezoekje aan de sloppenwijken van de Indiase stad Mumbai. “Door een deel van onze verdiensten aan goede doelen te schenken kunnen we voetbal gebruiken om sociale veranderingen in de hand te werken”, liet de Spanjaard optekenen. “Soms beseffen we niet hoe goed we het hebben. Voetbal veranderde mijn leven en ik ben er zeker van dat ik op deze manier ook het leven van miljoenen anderen kan veranderen.”