Lyon leent Kameroens international uit aan Torino

De Kameroener Nicolas Nkoulou speelt komend seizoen voor Torino. De Italiaanse club huurt de verdediger voor een seizoen van Olympique Lyon, met aankoopoptie. Dat liet l’OL zaterdag weten.

De aankoopoptie voor de 27-jarige centrale verdediger ligt op 3,5 miljoen euro. Voor de huurperiode betalen de Italianen Lyon 500.000 euro. Nkoulou heeft in het Parc Olympique Lyonnais nog een contract tot medio 2020.

Kameroens international

Nkoulou was de voorbije tien seizoenen een vaste waarde in de Ligue 1. Na succesvolle passages bij Monaco (2008-2011) en Marseille (2011-2016) belandde de Kameroener vorige zomer bij Olympique Lyon. Dat werd mede door een aanslepende knieblessure geen daverend succes. Nkoulou slaagde bij de halvefinalist van de Europa League er niet in een vaste basisstek te veroveren en kwam in alle competities samen tot 22 optredens.

Foto: Photo News

De 72-voudig Kameroens international is een belangrijke pion binnen de Ontembare Leeuwen van bondscoach Hugo Broos. Nkoulou was diverse keren aanvoerder van Kameroen en scoorde in de Africa Cup in januari nog in de gewonnen finale tegen Eypte (2-1). De verdediger was ook actief op de WK’s van 2010 en 2014.