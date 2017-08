Bayern ziet technisch directeur Reschke naar promovendus Stuttgart verkassen

Bayern München heeft zaterdag afscheid genomen van technisch directeur Michael Reschke. De 59-jarige Reschke maakt de overstap naar VfB Stuttgart, om daar sportief directeur te worden. Dat kondigden beide clubs aan op hun website.

Vrijdag nam Stuttgart nog afscheid van haar vorige sportief directeur, Jan Schindelmeiser. Reschke zal “na een korte overgangsperiode” zijn functies overnemen.

Reschke was sinds 2014 aan de slag bij Bayern. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge wilde Reschke de kans sportief directeur te worden bij Stuttgart niet ontnemen. “Michael heeft bij Bayern uitstekend werk geleverd. Hij heeft met zijn kennis van zaken een belangrijke bijdrage geleverd aan ons succes. We wilden hem in zijn toekomst niet belemmeren en wensen hem alle succes in Stuttgart.”