Vader Neymar: “Wilde dat mijn zoon bij Barça bleef”

De vader van de Braziliaanse aanvaller Neymar, die vrijdag als wereldwijde recordtransfer werd voorgesteld bij PSG, heeft zaterdag bij de Spaanse radiozender Cope laten weten dat hij zijn zoon graag bij Barcelona had zien blijven. Vader Neymar loopt door de transfer van zijn zoon mogelijk een premie van 26 miljoen euro van de Catalaanse club mis.

Ook Neymar zelf gaf vrijdag bij zijn voorstelling in Parijs al aan dat hij tegen het advies van zijn vader was ingegaan. “Het was zijn beslissing”, aldus Neymar Sr. “Hij is nu waar hij wou zijn. Bij Barcelona zat hij op zijn gemak, rustig. Maar hij luisterde naar de raad van zijn vrienden. Hij wou een nieuwe uitdaging. Ik vind dat zijn transfer van veel moed getuigt.”

De woordvoerder van Barcelona liet vrijdag nog weten de premie 26 miljoen euro, waarop vader Neymar volgens het contract van zijn zoon recht had, niet te zullen uitbetalen. “Ik kan niets doen als ze ons niet willen uitbetalen”, vervolgde Neymar Sr. “Maar ik ben niet vatbaar voor chantage. Dat is het moment waarop Barcelona mijn steun verloor. Ik stond aan de zijde van Barça en probeerde mijn zoon ervan te overtuigen te blijven. Maar de attitude van de club heeft mij van gedachte doen veranderen. Het afscheid had mooier kunnen zijn, maar het leven gaat door. Barcelona heeft zijn ster nog (doelt op Messi, red.). Het respect en de liefde van Neymar voor Leo is nog steeds heel groot. Maar mijn zoon wilde geen ‘substituut’ zijn voor Messi.”