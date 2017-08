Nieuwe tattoo van Brooklyn Beckham zorgt voor verwarring

'Made in England', staat voortaan in onuitwisbare inkt op de linkervoet van Brooklyn Beckham. Een nieuwe tattoo die meteen heel wat verbaasde reacties oproept. Is Brooklyn niet genoemd naar Brooklyn, de plaats waar hij is verwekt?

Brooklyn, de 18-jarige zoon van Victoria en David Beckham heeft een zwak voor fotografie én tatoeages. 'Made in England', liet hij onlangs op zijn linkervoet zetten en zijn zesde tattoo lokte heel wat verbaasde reacties uit op Twitter en Instagram. "Engeland? Was Brooklyn niet genoemd naar Brooklyn, New York, waar hij is verwekt?"

Een aantal websites hebben het zaakje onderzocht en Brooklyn is vernoemd naar de plaats waar Victoria Beckham heeft ontdekt dat ze zwanger is. Dat schreef Victoria Beckham in haar biografie 'Learning to Fly'. "Ik vond de naam Brooke altijd al mooi en het is pas achteraf dat we echt de link hebben gemaakt met Brooklyn, de plaats in New York waar ik heb ontdekt dat ik zwanger was en waar David na het WK naartoe is gekomen".

Brooklyn is trouwens verwekt in Kopenhagen, tijdens een tournee met de Spice Girls, verklapte Victoria Beckham aan een Deens magazine in 2011. Inhoudelijk klopt de tattoo dus nog niet helemaal.

but wasn't Brooklyn Beckham conceived in Brooklyn, NY? pic.twitter.com/Rvs3ND030g — Harry (@h4rr1s0nedw4rds) 1 augustus 2017