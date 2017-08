Vreselijk nieuws: Jeugdspeler OHL overleden aan hersentumor

Leuven - Voetbalclub Oud-Heverlee Leuven kreeg deze week vreselijk nieuws. Jeugdspeler Arno, die bij de U13 als flankaanvaller speelde, verloor de strijd tegen een complexe hersentumor. Voor de competitiewedstrijd tegen Lierse zal OHL Arno en twee overleden fans eren met door “You’ll Never Walk Alone” door te stadion te laten schallen.

“Vorig jaar leerden we Arno kennen, die dapper vocht tegen een complexe hersentumor. Arno speelde bij de OHL Jeugdopleiding bij de Elite U13 en was voor zijn ziekte een sterke winger met een fantastische versnelling in de benen. Nu verloor hij zijn strijd tegen kanker, maar we zullen hem nooit vergeten. Onze club heeft deze week al harde klappen te verduren gekregen”, meldde OHL zaterdag.

Na het verlies van Eric (wandelvoetbal) en Wappe (iconische supporter van supportersclub LCDB) krijgt de voetbalclub namelijk een derde verlies op een week tijd te verwerken.

Wappe was meerdere jaren voorzitter van de supportersclub LCDB waartoe ook Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) - van wie Wappe in het dagelijkse leven chauffeur en kabinetsmedewerker was - en Depot-baas Mike Naert behoorden. “Wappe was een schat van een mens”, zegt Naert. “Ik denk al de hele dag aan al onze belevenissen samen en kan alleen maar goede herinneringen ophalen. Hij was de grootste, maar ook de allerliefste supporter van OHL.”

“Om deze drie OHL’ers te eren, zullen we vanavond voor de wedstrijd tegen Lierse met z’n allen You’ll Never Walk Alone zingen. Zing mee en wens samen alle familieleden, vrienden en alle OHL’ers heel veel sterkte met dit zoveelste verlies. Rust in vrede Eric, Wappe en Arne. You’ll never walk alone.”