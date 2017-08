Keert Ronaldo terug naar Engeland? Superster dropt duidelijke hint in rechtszaal

Cristiano Ronaldo wil weg uit Spanje. De Portugese ster zit al langer in de knoei met de Spaanse belastingdiensten en gaf in de rechtszaal aan om terug te willen naar Engeland. “Daar heb ik deze problemen niet”, zei hij tijdens zijn terechtstelling voor vermeende belastingontduiking van bijna 15 miljoen euro.

Het is niet de eerste keer dat Cristiano Ronaldo oppert voor een vertrek uit Spanje. Sinds de Spaanse belastingdiensten op het spoor kwamen dat hij voor 14,7 miljoen euro aan belastingen omzeilde, heeft de Portugese voetbalster het gehad in Spanje. Hoewel hij enkele weken nog trouw zwoor aan Real Madrid, klonk hij deze week helemaal anders in de rechtszaal waar hij terechtstaat. “Ik wil terug naar Engeland, want daar heb ik deze problemen niet.”

“Ik heb in Engeland én in Spanje altijd mijn belastingen betaald”, ontkende Ronaldo de belastingontduiking. “Ik kan namelijk niets geheimhouden, ik ben een open boek. Type mijn naam maar eens in op Google en je ziet alles. Forbes weet zelfs al mijn inkomsten.”

Ronaldo vertelde ook dat hij zijn financiën niet doet, maar dat hij dat overlaat aan zijn adviseurs. Ik ging maar tot mijn zesde naar school. Het enige dat ik kan, is aardig voetballen. Als mijn adviseurs zeggen dat iets goed is, dan geloof ik ze. Ik betaal, want ik wil eerlijk zijn.”

Wat de uitspraak van Ronaldo over een mogelijke terugkeer naar Engeland bij de Engelse topploegen, valt nog te bekijken. De Portugese goalgetter speelde voor hij in 2009 voor 94 miljoen euro naar Real Madrid trok zeven seizoenen in de Premier League bij Manchester United.