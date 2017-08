José Izquierdo en Stefano Denswil haken geblesseerd af bij Club Brugge

Club Brugge speelt zondag tegen Eupen zonder José Izquierdo en Stefano Denswil. Het duo viel geblesseerd naast de selectie van coach Ivan Leko. Beide spelers azen echter ook op een transfer nu Club Brugge uitgeschakeld is in de Champions League... Nieuwkomer German Mera zit voor het eerst in de selectie bij blauw-zwart.