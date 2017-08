Televisiester onder vuur nadat video opduikt waarin hij meermaals op hamerhaai schiet

In de Amerikaanse staat Florida is een onderzoek gestart nadat een schokkende video van dierenmishandeling de wereld is ingestuurd via het internet. Op de beelden is te zien hoe een televisiester van de zender MTV meerdere malen schiet op een hamerhaai. Het dier stierf kort nadien.

De video gaat sinds kort viraal. Volgens Bradenton Herald zou de schutter Alex Kompothecras zijn, een deelnemer aan de realityshow Siesta Key. Hij plaatste de beelden aanvankelijk op zijn Instagram-pagina, maar heeft die inmiddels weer verwijderd. “Ik voel me verschrikkelijk”, vertelde hij aan People Magazine. “Ik ben beschaamd, dit zal nooit meer gebeuren.”

De MTV-ster raakte al eerder in het oog van de storm door een andere video waarin dierenmishandeling te zien is. Zo ontving Kompothecras via zijn vriend Michael Wenzel een filmpje dat toont hoe een haai achter een speedboot werd voortgetrokken. Ook die beelden veroorzaakte enorm veel heisa op het internet. Ondanks dat hij zelf niks met de feiten te maken had, kreeg ook hij veel kritiek te verwerken.

Vissers die levende haai achter hun speedboot trekken, veroorzaken gigantische verontwaardiging Video: Instagram

De situatie escaleerde zodanig dat zelfs MTV reageerde op de controverse. “We hebben gesproken met Alex, waarna duidelijk werd dat hij niet aan boord was en geen enkele rol speelde in dit extreem schokkende incident”, aldus een woordvoerder van de zender. “We hopen dat de serieuze beschuldigingen tegenover Alex en de andere leden van de cast zullen stoppen.”

Kompothecras zelf verklaarde dat hij en zijn familie sindsdien het slachtoffer zijn geworden van haatberichten en intimidatie. “Ik heb enkele schokkende reacties ontvangen”, vertelde hij. “Ik kon niet eens naar buiten om mijn hond uit te laten. Het was beangstigend.”

Volgens de regels van de Florida Fish and Wildlife Commission is het verboden om te schieten op haaien. De dieren vangen met behulp van een vishengel mag daarentegen wel.