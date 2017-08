Van der Poel verslaat Van Aert in modderig Hageland

Mathieu Van der Poel heeft Dwars door het Hageland gewonnen. De Nederlander was na een modderige en slopende wedstrijd de sterkste op de slotklim, de Allerheiligenberg in Diest. De verbluffende Taco Van der Hoorn werd tweede, wereldkampioen veldrijden Wout Van Aert pakte de laatste podiumplaats.

In het Hageland gingen we op zoek naar een opvolger voor Niki Terpstra, die vorig seizoen de allereerste editie van de ‘Vlaamse Strade Bianche’ op zijn naam schreef. Het parcours was voor deze tweede editie alvast wat aangepast, wat zich vertaalde in nog meer stof happen op onverharde wegen. Of modder, want door regenval lagen verschillende stroken er loodzwaar bij...

Wet wet wet #dwarsdoorhethageland. Belgian cyclingrace with offroad pieces. #ddhh17 Een bericht gedeeld door Kristof Bruers (@kristofbruers_photo) op 5 Aug 2017 om 5:43 PDT

In totaal kregen de renners 27 onverharde stroken en 15 hellingen voor de wielen geschoven. De eerste aanloopstrook van ongeveer 80 kilometer kende echter nog geen serieuze hindernissen, wat enkele moedige renners inspireerde tot een aanval. Er werd een kopgroep van 11 renners gevormd, bestaande uit Dries De Bondt, Florian Sénéchal, Taco Van der Hoorn, Piet Allegaert, Benjamin Declercq, Mark McNally, Olivier Pardini, Philipp Walsleben, Henrik Evensen, Marten Kooistra en Michael Reihs. Veel meer dan vijf minuten kreeg het elftal niet van het peloton.

Strook geschrapt

Met nog 90 kilometer te gaan zette Wout Van Aert zijn Sniperploeg aan het werk in het peloton, ondanks de aanwezigheid van ploeggenoot Dries De Bondt in de kopgroep. Intussen werd één van de stroken, meerbepaald zone 16 (de Molenstraat in Houwaart) geschrapt. “Te gevaarlijk”, was het oordeel van koersdirecteur Nick Nuyens. De kopgroep van elf gaf echter geen krimp: het gat bleef erg lang rond de 3’30” schommelen.

Op 42 kilometer van de streep achtte Van Aert zijn moment gekomen. De wereldkampioen veldrijden vertrok op de Houwaartseberg. Behalve Joeri Stallaert (Cibel-Cebon) en Kenneth Vanbilsen (Cofidis) kon niemand volgen, al zou Stallaert door een lekke band vrij snel wegvallen. Enkele kilometers verderop ging ook die andere grootheid uit het veldrijden, Mathieu Van der Poel, zijn kans. Met waakhond Tim Merlier (Sniper) in zijn wiel sloten de twee kort daarna aan bij Van Aert en Vanbilsen, even later zouden ook Dimitri Claeys (Cofidis) en Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) de oversteek maken. Backaert zou later lossen, maar vond samen met Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen) nadien weer aansluiting.

Kopgroep weert zich

Met nog 20 kilometer te gaan was het elftal helemaal voorin echter nog steeds niet gegrepen. De favorietengroep met Van Aert en Van der Poel. Voorin vielen McNally en Reihs weg door lekke banden, trwijl Pardini probeerde weg te rijden op de Timmermansstraat. Pardini probeerde nadien nog een tweede keer en kwam bijna ten val door een motor, terwijl Allegaert in een glibberige bocht ten val kwam. Dries De Bondt en Florian Sénéchal, vorig jaar derde in deze wedstrijd, kwamen intussen samen aansluiten bij Pardini.

In de finale kwamen Van Aert en Van der Poel dan toch samen voorin terecht, met Claeys, Sénéchal en Pardini. Op de afsluitende Allerheiligenberg opende Claeys de debatten, maar uiteindelijk bleven Van der Poel, Van Aert en de verbluffende Taco Van der Hoorn over. Van der Poel klopte Van der Hoorn uiteindelijk op de meet, Van Aert moest op het einde lossen en werd derde.

Uitslag:

1) Mathieu Van der Poel

2) Taco Van der Hoorn

3) Wout Van Aert

4) Olivier Pardini

5) Dimitri Claeys