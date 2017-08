Videoref grijpt voor het eerst in in België, maar stuit meteen op kritiek: “Belgenmop!”

De videoref heeft voor het eerst ingegrepen in de Belgische Jupiler Pro League. Op slag van rust van de match tussen Moeskroen en Charleroi kregen de roodhemden een penalty toegekend nadat ref Wim Smet de beelden was gaan bekijken. Ook na het zien van de beelden was er echter nog discussie tussen Smet en de videoref, waardoor de match ruim twee minuten stil lag alvorens de knoop werd doorgehakt.