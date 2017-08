Zelfs zonder Neymar wint PSG simpel bij competitiedebuut

Paris Saint-Germain heeft zijn eerste match van het seizoen gewonnen van Amiens met 2-0. De Parijzenaars gingen voorbij de bezoekers via goals van Cavani en Pastore. Een simpele zege, dat zag ook recordaankoop Neymar, die nog niet speelgerechtigd was, vanop de tribune. Wat moet dat geven als de Braziliaanse ster ook op het veld staat?

De eerste competitiematch van PSG tegen Amiens stond vooraf volledig in het teken van de monstertransfer van Neymar. De wedstrijd werd zelfs met een kwartier uitgesteld naar 17u15 om de nieuwe superster in de Franse hoofdstad voor te stellen aan het grote publiek. En jawel, de PSG-fans verwelkomden Neymar met luide spreekkoren alsof hij de ploeg net naar de Champions League-overwinning had getrapt.

De match zelf was een pot eenrichtingsvoetbal naar het doel van Amiens. De Parijzenaars gingen met 72% van het balbezit op zoek naar het doelpunt, maar ze moesten wachten tot pas vlak voor rust toen Cavani de bal binnen legde. Neymar juichte vanop de eretribune alsof hij al jaren bij de PSG voetbalt.

Neymar bij zijn voorstelling aan de PSG-fans voor de match. Foto: AFP

Cavani

In de tweede helft nam de thuisploeg wat gas terug, maar kwam het nooit in de problemen tegen een verdedigend Amiens. Een doelpunt bleef ook niet uit. Negen minuten voor tijd ontpopte Cavani - die na de transfer niet meer de duurste transfer is van de Parijse club - zich tot man van de match met assist op Pastore, die de bal simpel binnentrapte. PSG laat zo geen steek vallen op de eerste speeldag. En Neymar? Die zag dat het mooi was en met hem nog veel mooier kan worden.

Foto: Photo News