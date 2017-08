Tottenham-Belgen kloppen Juventus, ook Duivels van Liverpool winnen

Brussel - Tottenham heeft zaterdag enorm veel vertrouwen getankt voor de start van het nieuwe seizoen in de Premier League. De Spurs legden in het Wembleystadion, waar Tottenham dit seizoen zijn thuiswedstrijden afwerkt, de Italiaanse landskampioen en Champions League-finalist Juventus over de knie met 2-0.

Harry Kane (11.) opende van dichtbij met een rake kopbal de score. Moussa Sissoko verdubbelde ei zo na de voorsprong, maar zag zijn geplaatst schot tegen de paal krullen. Na de pauze zette Christian Eriksen (52.) de 2-0 op het scorebord, Kane zag zijn schot drie minuten later uiteenspatten op de dwarsligger. Juventus ging nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer, maar Hugo Loris hield zijn netten ongeschonden. Moise Kean trapte nog tegen de lat en ook de vlam van Juan Cuadrado belandde via de vingertoppen van Loris tegen het doelkader. De Tottenham-Belgen Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé startten in de basis. Enkel Dembélé maakte de match niet vol, hij werd in de 89e minuut naar de kant gehaald. De Spurs openen hun seizoen volgende week zondag op het veld van promovendus Newcastle United.

Ook Liverpool lijkt klaar voor de start van het nieuwe seizoen. De Reds wonnen in Dublin een oefenpot tegen het Spaanse Athletic Bilbao met 3-1. Roberto Firmino (21.) opende vanaf de penaltystip de score. Inaki Williams (30.) maakte van dichtbij de gelijkmaker, Simon Mignolet had geen verhaal tegen het schot van de Spaanse aanvaller. Een bedrijvige Divock Origi, die na de pauze gewisseld werd, liet drie goede kansen onbenut. Na de pauze scoorden youngsters Benjamin Woodburn (59.) en Dominic Solanke (80.). Mignolet maakte de partij vol. De troepen van Jürgen Klopp startten de Premier League 2017-2018 met een verplaatsing naar Watford.