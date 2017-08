Zoon doodt moeder en vlucht met lichaam naar Frankrijk: “Mijn broer had in de psychiatrie moeten zitten”

“Mijn broer is ziek in zijn hoofd. Hadden ze hem in de psychiatrie gehouden waar hij zat, dan zou mijn moeder nog geleefd hebben.” Aangeslagen en in shock getuigt de oudste zoon van Sabine Christiaens (50) uit Menen over zijn jongere broer Huy N. (23). Die jongeman stak de moeder gisteren thuis dood, rolde het lichaam in een tapijt en vluchtte ermee over de grens, waar de Franse politie hem uiteindelijk kon arresteren.

Het waren buren uit de Krokussenlaan in Menen die vrijdag plots de auto van Sabine zagen wegstuiven. Aan het stuur zat Huy N. De auto verdween uit het zicht en Sabine bleek spoorloos. In de woning werd de dochter van de vrouw aangetroffen, in shock. Overal was er bloed. De dochter zou alles hebben zien gebeuren.

Papa Anh, een man van Vietnamese afkomst, kwam even na de feiten thuis aan. Toen hij hoorde wat er gebeurd was, ging hij zelf op onderzoek langs de ziekenhuizen in de buurt, op zoek naar zijn vrouw. Intussen was de politie ook een grote zoekactie gestart.

Uiteindelijk was het de Franse politie die plots liet weten dat ze Huy N. gearresteerd had in Villeneuve d’Asq, net over de grens. De jongeman had zich aangegeven. In de koffer van de auto vonden ze het levenloze lichaam van Sabine Christiaens terug, in een tapijt gerold. Volgens de Franse politie vertoonde de dader “psychische stoornissen”.

Al meermaals opgenomen

Dat wordt bevestigd door Liem, de oudere broer van de dader die gisteren thuis wat spullen kwam ophalen. “Mijn broer had psychische problemen, heel vaak kwam daar ruzie van. Hij was al verschillende keren opgenomen geweest in de psychiatrie. Ik heb altijd gezegd dat er iets met hem schortte, dat er iets mis was met hem, dat hij zijn daden niet onder controle had. Maar de dokters oordeelden daar blijkbaar anders over. Het bewijs is er nu. Mijn moeder is dood.”

“Mijn moeder is het grootste slachtoffer. Zoals de situatie zich voordeed, kon het wellicht ook ik of iemand anders geweest zijn die vermoord werd. Mijn broer had het zot in de kop zoals ze hier zeggen”, klinkt het verslagen. Vader en zus worden elders opgevangen, weet hij nog. “Ze zijn in shock. Met mijn broer heb ik nog geen contact gehad. En ik ben niet echt van plan contact te zoeken.”

Sabine Christiaens, die bij een thuisverplegingsteam werkte, stond in Menen gekend als een warme vrouw en een zorgzame moeder. Buren waren tot tranen toe bewogen. “Het gezin woonde hier al een achttal jaar”, zegt een overbuur. “Ik ben er ondersteboven van. Ik kende Sabine vrij goed. Ze was een lieve mama. Hun woning was net tiptop in orde gebracht. En dan gebeurt dit.”

Zoon Huy is inmiddels in een Franse cel opgesloten. Het parket van Kortrijk vraagt zijn uitlevering.