“Zuhal Demir profileert zich op kap van haar eigen gemeenschap”

“Dat ze dan in Turkije aan politiek doet, om daar de zaken te veranderen.” De reacties van andere Turks-Belgische politici op het feit dat staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) af wil van haar dubbele nationaliteit, liegen er niet om. “Ze doet dit enkel uit electorale redenen.”

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) wil af van de Turkse helft van haar dubbele nationaliteit. “We zijn uit elkaar gegroeid, Turkije en ik. En we zijn dat blijven doen. Ik ben een Vlaamse vrouw geworden met trotse, Koerdische roots. Alles wat Turkije niet wou”, schrijft ze op haar Facebook-pagina.

Demir kreeg de Turkse nationaliteit automatisch, omdat haar ouders allebei Turk zijn. Ze is nu een procedure gestart om afstand te doen van die nationaliteit. Of haar dat lukt, is nog niet zeker. Daarvoor moet de Turkse minister van Justitie eerst nog zijn fiat geven.

Foto: BELGA

Demir heeft al langer een moeilijke verhouding met de Turkse overheid. Ze is een grote tegenstander van het beleid van president Erdogan. De Turkse media zetten haar bovendien al neer als een sympathisante van de Koerdische terreurbeweging PKK.

N-VA tegen dubbele nationaliteit

Hoe dan ook, de beslissing van de politica valt niet in goede aarde bij haar Turks-Belgische collega’s.

“Zuhal Demir doet dit om electorale redenen. Zo wil ze scoren bij de traditionele achterban van N-VA”, zegt Kamerlid Veli Yüksel (CD&V) aan VTM Nieuws. “Demir kan misschien beter in Turkije aan politiek gaan doen, om daar zaken te veranderen. Nu profileert ze zich op de kap van de gemeenschap waar ze vandaan komt.”

Ook politicus Ahmet Koç, ex-SP.A, ziet een politiek manoeuvre. “Ze gaat mee in het rechtse discours tegen die dubbele nationaliteit”, zegt hij. Haar partij N-VA heeft al verschillende keren geprobeerd om de dubbele nationaliteit af te schaffen. “Ik geloof dan ook niets van de redenen die ze opgeeft, ze richt zich gewoon op de onderbuik van rechtse en extreemrechtse kiezers.”

Net als Yüksel denkt Koç er niet aan om zijn Turkse nationaliteit te laten varen. “Ik ben hier geboren, ik heb hier gestudeerd, ik hou mij aan alle wetten, maar ik heb ook Turkse roots. Ik zie niet in waarom ik mijn nationaliteit zou opgeven”, zegt hij. “Waarom zou het iemand storen dat ik een dubbele nationaliteit heb?”