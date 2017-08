FAVV wist al twee maanden van verboden luizenmiddel in eieren en de hamvraag blijft onbeantwoord

Het Federaal Voedselagentschap kreeg begin juni al een melding van eieren die mogelijk besmet waren met het ontluizingsmiddel fipronil. Maar de organisatie sloeg pas op 20 juli echt alarm “omdat ze eerst het gerechtelijk onderzoek zijn gang wou laten gaan”. De eiercrisis breidt zich ondertussen uit naar steeds meer landen.

Begin juni al nam een eierverwerkend bedrijf uit Sint-Niklaas zélf contact op met het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Het bedrijf had tests uitgevoerd en vermoedde dat zijn eieren besmet waren met fipronil. Dat insecticide mag bij honden en katten worden gebruikt om luizen te bestrijden, maar is verboden bij pluimvee omdat hoge dosissen schadelijk kunnen zijn voor de mens. Het agentschap startte daarop zelf een onderzoek, contacteerde het parket omdat er mogelijk fraude in het spel was, maar communiceerde daar verder niét over. “Om het gerechtelijk onderzoek niet te hinderen”, klinkt het.

Pas op 20 juli alarmeerde het FAVV onze buurlanden, omdat het duidelijk was dat het product ook naar onder meer Nederland en Duitsland was uitgevoerd om daar te gebruiken tegen bloedluis in kippenstallen. En vorige week kwam dan uiteindelijk pas de communicatie naar het grote publiek. Ondertussen zijn we dus bijna twee maanden verder.

“Het neemt wel wat tijd in beslag om alles goed in kaart te brengen, zeker omdat er ook andere landen bij betrokken zijn. We werken zo snel als we kunnen”, zegt Katrien Stragier van het FAVV.“We begrijpen dat mensen met vragen zitten. Zodra het onderzoek ons dat toelaat, geven wij informatie over de impact.”

Miljoenen eieren vernietigd

In België is een tiental bedrijven geblokkeerd en zijn al miljoenen eieren vernietigd, honderdduizenden andere liggen geblokkeerd tot de analyses afgerond zijn. Maar volgens het FAVV is op geen enkel moment de volksgezondheid in gevaar geweest in ons land, omdat de aangetroffen waarden tot op dit moment telkens onder de strenge Europese norm liggen.

“Maar hoeveel ligt het eronder? Flirten we met de grens of is er echt maar een miniem spoor aangetroffen?” vraagt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) zich af. “Het FAVV moet daar veel duidelijker over communiceren en de resultaten van de tests vrijgeven. Nu doet het dat niet. Er wordt een economische crisis aangericht in de pluimveesector vanwege iets wat mogelijk helemaal geen gezondheidscrisis is. Of misschien is er toch wel reden tot voorzichtigheid. We weten het gewoon niet.”

Binnenkort resultaten

Het FAVV zegt dat het “zeer binnenkort” de resultaten zal bekendmaken. De Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt wil alvast dat de zaak grondig onderzocht wordt, en wijst daarbij naar ons land. “Ik verwacht van de bevoegde autoriteiten dat ze deze zaak snel en minutieus ophelderen”, zegt Schmidt. “In het bijzonder België en Nederland hebben hier verplichtingen.”

De federatie van de Vlaamse pluimveesector roept alle getroffen bedrijven ondertussen op om bewijsstukken te verzamelen om een schadeclaim te kunnen indienen. Eén verzekeringsbedrijf heeft intussen al Jan Tytgat ingeschakeld om zelf analyses uit te voeren.

Door de miljoenen eieren die al vernietigd zijn, wordt er de komende weken en maanden een schaarste verwacht op de eiermarkt. “Dat zal de prijs ongetwijfeld doen stijgen”, zegt Danny Coulier van de Landsbond van Vlaamse Bedrijfspluimveehouders.

In Nederland waren al zo’n 140 bedrijven geblokkeerd, en daar zijn gisteren nog eens veertien bijgekomen. Ook daar werden na controles sporen van fipronil aangetroffen.