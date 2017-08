Montpellier en Isaac Mbenza verslaan Caen van debuterende Stef Peeters

Montpellier heeft zaterdag zijn eerste competitieduel in de Franse Ligue 1 tegen Caen gewonnen met 1-0. Stef Peeters, die in de 70e minuut werd ingebracht, maakte voor de bezoekers zijn debuut in een officiële wedstrijd.

De 25-jarige Peeters, die vorig seizoen de meeste assists achter zijn naam kreeg, kwam over van STVV. Bij Montpellier speelde Isaac Mbenza de hele wedstrijd.

Op de vierde speeldag in de Hongaarse OTP Bank Liga ging het Haladas van verdediger Stef Wils, die het duel volmaakte, met 2-0 onderuit bij Paksi. Ook Jonathan Heris verloor met Puskas Academy tegen competitieleider Honved (0-2). Puskas Academy is de rode lantaarn in Hongarije, Haladas staat met 3 op 12 op de negende stek.

In de Moladvische voetbalcompetitie won FC Sheriff, met Ziguy Badibanga, met 3-1 van Dinamo-Auto. De club uit Tiraspol staat na vijf speeldagen op de tweede plaats.