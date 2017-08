Malaise bij controledienst politie: “Groot personeelstekort en onze baas is een gepensioneerde”

Het gaat niet goed met de Algemene Inspectie. De controledienst van de politie heeft een personeelstekort van 25 procent. “Nooit was het zo hoog”, klinkt het. “We missen één op de vier krachten. Het ergste: sinds kort is onze baas met pensioen. Maar omdat er nog altijd geen opvolger is, doet hij gewoon nog even door.”

De Algemene Inspectie is die tweede, net iets minder bekende controledienst van de politie, naast het Comité P. Normaal gezien zijn er 96 mensen aan het werk, maar dat aantal is jaar na jaar gezakt. “We hebben momenteel een tekort van 25 procent personeel, een record. We verzuipen in het werk en kunnen dus onze taken niet naar behoren doen. De rotte appels bij de politie hebben alle reden om iets geruster te zijn. We hebben niet langer de middelen om alle zaken grondig te onderzoeken”, klinkt het.

De dienst staat al acht jaar onder ad-interimleiding van inspecteur-generaal François Adam. Die is sinds 1 augustus met pensioen en zou vervangen worden. “Maar dat schijnt niet te lukken. De opvolger blijft uit. Onze baas doet daarom gewoon voort, ondanks zijn officiële pensionering.”

Geen badge of wapen

De situatie heeft vreemde gevolgen. “Hij heeft zijn veiligheidsbadge en wapen moeten inleveren. Om binnen te raken, hebben ze hem daarom een bezoekersbadge gegeven. Dat volstaat voor nu, vindt hij zelf.”

De opvolging is blijkbaar een probleem. Een selectieprocedure had een viertal geschikte kandidaten opgeleverd. Eén van hen, procureur van Halle-Vilvoorde Thierry Freyne, kwam als eerste uit de bus. Maar hij zou uiteindelijk toch verkiezen om procureur te blijven, zo meldt een welingelichte bron. Nummer twee op de lijst is Thierry Gillis, een van de topadviseurs van commissaris-generaal Cathérine De Bolle. Hij maakt nu de meeste kans.

“Het klopt dat er wat vertraging is omdat een topkandidaat afgehaakt heeft”, zegt Olivier Van Raemdonck van het kabinet van binnenlandminister Jan Jambon. “Daarom hebben we gevraagd aan meneer Adam om nog even langer te blijven. Tot 1 september. Tegen dan hopen we een nieuwe baas te kunnen aanstellen.”

Prioriteiten

Ook de onderbezetting van de Algemene Inspectie is een probleem waarvan de minister zich bewust is. “Onze politiescholen zitten vol. We werven aan zoveel we kunnen. Vorig jaar 1.600 mensen. Dit jaar en volgend jaar telkens 1.400 mensen. Die personen worden eerst toegewezen aan operationele diensten zoals terrorisme, cybercrime en nu ook de wegpolitie. Daarna zullen we ook de rangen van de Algemene Inspectie aanvullen. Kwestie van prioriteiten.”