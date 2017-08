Als het van BioOrg afhangt, is poetsen met chemische producten straks verleden tijd. Het bedrijf stelde een mix van micro-organismen samen die – wanneer die verneveld wordt – een zelfzuiverend ecosysteem vormt, net zoals in het bos. “Het komt erop neer dat bacteriën het vuil opeten.”

Voor deze nieuwe techniek trok BioOrg, een bedrijf met vestiging op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel, de bossen in. “We onderzochten verschillende natuurgebieden in onder meer Zweden, ...