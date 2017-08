Massasprint of toch maar waaiers op EK wegwielrennen?

Net als gisteren wordt zondag een hele dag regen en koude temperaturen verwacht boven Herning. Het maakt dat er op de biljartvlakke omloop van 20 kilometer (12 ronden) twee mogelijkheden zijn. Ofwel krijgen we door de vele wind en open vlaktes waaiers, ofwel wordt het een massasprint. Wat dat eerste betreft hebben de negen Belgen negen troefkaarten om uit te spelen. In het geval van een massasprint lijken Edward Theuns en Jens Debusschere de kopmannen te worden met Jens Keukeleire als joker.

De tegenstand voor onze Belgen is niet op zijn sterkst. Titelverdediger Peter Sagan is niet van de partij, net als de volledige Britse mannen. Ook vele andere Europese sprinters Kittel, Degenkolb, Greipel, Groenewegen, Demare en Bouhanni zijn afwezig.

Wel in de gaten te houden: Bryan Coquard, hongerig na zijn niet-deelname aan de Tour maar kon niet overtuigen in de Ronde van Wallonië. De Italiaan Elia Viviani, die met Sabatini, Guarnieri en Cimolai over een sterke lead-out betreft. Thuisrijder Magnus Cort Nielsen, de Sloveen Luka Mezgec de Ier Sam Bennett, de Nederlander Moreno Hofland en de voltallige Noorse selectie. Van alle aanwezige landen zijn de Noren wel op volle oorlogssterkte aanwezig, al blijft de vraag hoe goed ‘goede vrienden’ Edvald Boasson Hagen en Alexander Kristoff elkaar zullen verstaan.