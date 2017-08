Op bezoek bij het nieuwe Belgische goudhaantje in Wolfsburg: “Ik wil even goed worden als Lukaku. Of zelfs beter”

Een jaar geleden was Landry Dimata (19) nog een mister nobody die KV Oostende had weggehaald uit de B-kern van Standard. Nu is de jonge spits een man van 11,5 miljoen euro, want het Duitse Wolfsburg plukte hem na één topseizoen met 14 goals weg bij KVO. Vloek gerust, Standard. Dimata mikt nu al op een basisplaats bij de Wolven en droomt van het WK. Wij gingen exclusief op bezoek bij de rijzende ster van het Belgische voetbal.