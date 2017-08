Hoe de Franse kampioen Cercle Brugge dit seizoen naar 1A zal brengen

Le nouveau Vereniging est arrivé. En dat mag u redelijk letterlijk nemen. Sinds AS Monaco begin mei hoofdaandeelhouder werd van Cercle Brugge stuurde het geld, kennis en mankracht naar Brugge om er De Vereniging om te toveren in een professioneel werkende satellietclub. “Frans, die velden liggen niet goed, zeiden ze.” Drie dagen later begonnen de werken. Zo gaat dat tegenwoordig bij Cercletje. Guillaume Maebe