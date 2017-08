Gewapende man aan Eiffeltoren: “Banden met ISIS, antiterreurcel opent onderzoek”

De man die zaterdagavond werd opgepakt aan de Eiffeltoren wilde een aanslag plegen tegen een militair. Hij heeft een band met een lid van de terreurgroep Islamitische Staat (ISIS). Dat heeft een gerechtelijke bron dichtbij het onderzoek zondagmiddag bekendgemaakt.

Het incident speelde zich zaterdagavond rond 23.30 uur af. Een man probeerde de controle aan het monument te omzeilen, duwde een veiligheidsagent opzij, trok een mes en riep “Allah Akbar” (”Allah is groot”). Militairen die er patrouilleerden slaagden erin hem snel te overmeesteren. De dader verzette zich volgens de gerechtelijke bron niet en de politie arresteerde hem. Volgens de politie was de man alleen. Er is nog geen duidelijkheid over zijn motief.

Gisteren stond de Eifeltoren volledig in he teken van PSG en de komst van Neymar. Foto: EPA

In tussentijd heeft de antiterreurcel van de Franse politie een onderzoek geopend en behandelt het incident als dusdanig. Nog stelt het parket het onderzoek te voeren vanwege “banden met terroristische misdadigers met het oog op misdaden jegens de algemene populatie” en voor “poging tot moord op leden van de veiligheidsdiensten”

Psychiatrisch verleden

De dader is een Fransman, geboren in 1998 in Mauritanië. Hij blijkt een psychiatrisch verleden te hebben en mocht eind juli een psychiatrisch centrum verlaten, zegt dezelfde gerechtelijke bron.

Hulde aan PSG

De Eiffeltoren, die zaterdagavond gehuld was in de kleuren van voetbalploeg PSG, laat dagelijks tot middernacht bezoekers toe. De toren zelf sluit om 00.45 uur. Als gevolg van het incident heeft de politie rond 00.30 uur gevraagd om de volledige toren te laten ontruimen. Hoeveel bezoekers er op dat moment nog aanwezig waren in de toren, is niet duidelijk.

Sinds januari 2015 wordt Frankrijk geviseerd door terroristen en zijn er hogere veiligheidsmaatregelen aan monumenten en publieke plaatsen.