”Beste NASA, ik ben dan wel negen, maar ik denk dat ik geschikt ben als hoofd planetaire bescherming”

Amper negen jaar, en al klaar om de wereld te redden. De Amerikaanse jongeman Jack Davis ziet het helemaal zitten. Hij solliciteerde daarom bij NASA voor de prestigieuze job als ‘hoofd planetaire bescherming’.

In zijn handgeschreven brief legt de jongen minutieus uit waarom hij de geknipte persoon is voor de topjob: “Beste NASA, Mijn naam is Jack Davis en ik wil solliciteren voor de job als hoofd planetaire bescherming. Ik mag dan nog maar negen jaar oud zijn, maar ik denk dat ik gepast ben voor de job. Een van de redenen daarvoor is omdat mijn zus me altijd omschrijft als een alien. Ik heb ook bijna alle ruimte- en alienfilms gezien die er bestaan. Ik heb zelfs de show ‘Marval Agents of Shield’ gevolgd. Ik hoop binnenkort de film ‘Men in Black’ te kunnen bekijken. Ik ben heel goed in het spelen van videospelletjes. Bovendien ben ik jong, dus ik kan leren denken als een alien. Oprechte groet, Jack Davis, bewaker van het heelal.”

NASA vond de brief zo leuk, dat ze een foto op hun site plaatsten, gevolgd door een wel erg hartverwarmend briefje van de directeur: “Beste Jack, ik hoor dat je een bewaker van het heelal bent en dat je geïnteresseerd bent in de job ‘hoofd planetaire bescherming’. Dat is geweldig! Onze openstaande job is heel cool en omvat zeer belangrijk werk. Zo moet de man of vrouw ervoor zorgen dat onze aarde beschermd is tegen de kleine microben die vastzitten op materiaal dat we meebrengen na een ruimtereis naar de maan, asteroïden of Mars. Daarnaast moet de persoon er ook op toezien dat we andere planeten en de maan niet besmetten met onze microben. We willen zo verantwoord mogelijk de ruimte verkennen.

We zijn steeds op zoek naar slimme wetenschappers om ons daarbij te helpen. Daarom hoop ik dat je hard zal studeren en het goed doet op school. We hopen je ooit bij NASA te kunnen verwelkomen. Gegroet, James Green, directeur.”

Foto: NASA