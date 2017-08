Leuvense politie zet achtervolging in nadat ze meisje bestolen zien worden, dan blijkt dat de dief een wel heel magere buit had

Leuven - Een 18-jarige man uit Tienen werd vrijdagnacht opgepakt door de politie nadat ze hem ‘iets’ uit de handen van een meisje zagen rukken op straat. Ze zetten meteen de achtervolging in en wisten hem te vatten, om dan te ontdekken dat zijn buit enkel bestond uit een half opgegeten pizza.

Een 18-jarige man uit Tienen die vrijdagnacht in de Bondgenotenlaan ‘voor de grap’ een half opgegeten pizza uit de handen van een vrouw rukte en ermee vandoor ging, werd tot zijn eigen verrassing even later door de politie opgepakt.

Een patrouille met anoniem voertuig zag van ver hoe de Tienenaar iets uit de handen van een meisje trok en er vervolgens mee wegliep. De patrouille zette de achtervolging in, maar toen de man uit Tienen zag dat de politie hem had opgemerkt, zette hij een sprint in.

Eén van de agenten ging te voet achter de verdachte aan, de ander keerde het voertuig. De agenten konden de verdachte even later klemzetten en boeien. Toen bleek dat ‘de buit’ bestond uit een stuk pizza.

De Tienenaar werd overgebracht naar het commissariaat voor het afhandelen van het dossier. Het ‘slachtoffer’ wenste geen klacht in te dienen. Zij vond het wel jammer dat ze haar pizza niet helemaal had kunnen opeten. De man uit Tienen verklaarde dat het allemaal maar als een grap bedoeld was.