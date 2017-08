Steeds meer details bekend na lugubere ontvoering fotomodel: “Gratis levering in de Europese Unie”

Gratis levering in de Europese Unie en een soa-vrije garantie. Dat zijn maar een aantal lugubere details uit de advertentie waarmee enkele criminelen hun gekidnapt fotomodel probeerden te verpatsen. De Italiaanse, Britse en Poolse politie zijn intussen volop bezig met een onderzoek. De gekidnapte vrouw zelf keert vandaag zwaar getraumatiseerd terug naar Engeland.

Een twintigjarige anonieme vrouw werd vorige maand naar Milaan gelokt onder het mom van een fotoshoot. Maar kort na haar aankomst werd ze zwaar verdoofd en met een reiskoffer naar een woning in Borgial, een dorpje nabij Turijn, gebracht. Na een tijdje lieten de ontvoerders haar gaan, maar eisten wel 50.000 euro ter compensatie. Bovendien dreigden ze haar te vermoorden indien ze met haar verhaal naar de politie zou stappen. Desondanks kon de politie toch Lukasz Herba, een Poolse man die in Engeland woont, arresteren. Hij was haar bewaker.

Zaterdag vond er een reconstructie plaats van de ontvoering en moest de vrouw nog eens alle horror herbeleven. De Britse krant The Mirror kon een kennis van haar familie spreken. “Ze dachten dat ze haar nooit meer levend terug gingen zien. Ze is door de hel gegaan. We willen haar gewoon terug thuis.” Volgens een onderzoeker bij de politie ging het fotomodel tijdens haar ontvoering gebukt onder een ontzettend zware psychologische druk. “Ze was heel erg angstig”, klinkt het.

Het huis waarin het model werd vastgehouden. Foto: Polizia Di Stato

Gratis levering

Nog kreeg The Mirror inzage in de advertentie die de ontvoerders publiceerden om de vrouw - door hen merchandise genoemd - te verpatsen. Daarin staan een aantal ziekelijke verkoopsvoorwaarden opgelijst. Zo garanderen ze onder meer gratis levering in de Europese Unie, dat wereldwijde levering kan besproken worden voor “een prijsje” en beloven ze dat hun “merchandise” vrij is van seksueel overdraagbare aandoeningen. Ook een aantal persoonlijke details van de ontvoerde vrouw, waaronder lichaamsgewicht, cupmaat en leeftijd, stonden vermeld bij het opvallende zoekertje.

Bij de advertentie stond bovendien ook een foto van de vrouw, gekleed in een fluwelen jurk, met een verdwaasde blik en liggend op de vloer, met een ontblote borst. Haar ontvoerders hadden op haar lichaam ook nog een kaartje bevestigd, met daarop een telefoonnummer.

Het is intussen bekend dat de ontvoerders de vrouw moesten laten gaan, omdat na een tijdje bleek dat ze niet voldeed aan één belangrijke verkoopsvoorwaarde. Ze is namelijk een jonge moeder, en daardoor kan de verkoop dus niet meer doorgaan.

Foto: Polizia Di Stato

Geveild

Intussen raakt er steeds meer informatie bekend over Herba, de bewaker van het ontvoerde model. Hij verscheen vrijdag voor een rechtbank in Milaan. De politie viel al op 18 juli binnen in zijn flat in Oldbury, een dorpje in het Verenigd Koninkrijk. Daar vonden ze onder meer foto’s van het model en documenten waarin te lezen stond dat ze te koop was.

Volgens ingewijden waren er al verschillende verzoeken om de vrouw te kopen. Dat blijkt althans uit een mail. Daarin stond beschreven dat ze al op 13 juli geveild, goed voor een bedrag van 300.000 euro. Bij de mail zat een bijlage met een screenshot waarop te zien was hoe de veilingregels verlopen en een foto van het slachtoffer.

Losgeld

De Italiaanse krant La Stampa meldt voorts nog dat de boekingsagent van het model enkele weken geleden al gecontacteerd is geweest door de ontvoerders. Ze kregen de vraag om 55.000 euro te betalen in ruil voor het fotomodel. Maar in plaats van te betalen, stapte het modellenkantoor naar de politie, die nadien een onderzoek opstartte. Nog volgens haar boekingskantoor zou ze vandaag terugvliegen naar haar thuisland.

Intussen werken zowel Italiaanse, Britse als Poolse politie samen om de zaak verder te onderzoeken.