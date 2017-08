Paaldansend plus-sizemodel bewijst dat een maatje meer ook sexy is Video: Barcroft Media

Na haar scheiding wist deze Amerikaanse vrouw niet goed meer wie ze was en welke richting haar leven zou uitgaan. Ze wilde iets prettig gaan doen en wilde zich ook sexy en beter in haar vel voelen. Na een korte zoektocht, besloot ze enkele lessen paaldansen te volgen en vond ze naar eigen zeggen eindelijk haar roeping.

De Amerikaanse dansinstructrice Ro’Yale, die zich ook de ‘Koningin van de Rondingen’ laat noemen, bewijst dagelijks dat sexy zijn niet afhangt van lichaamsbouw, gewicht of kledingmaat. Het plus-sizemodel begon een poosje geleden met paaldansen in een poging zichzelf opnieuw te herontdekken na een tijdelijke scheiding van haar echtgenoot. “Ik dacht dat paaldansen erg gemakkelijk zou zijn, gewoon wat rondjes draaien aan paal. Ik had geen flauw idee dat er zoveel kracht en behendigheid voor nodig was.”

Na enkele lessen wist Ro’Yale dat ze haar roeping had gevonden en ook haar instructrice, Fiya Starta, zag dat de weelderige dame er talent voor had. “Ze danste zo magnetisch”, aldus Starta. “Ik werd onmiddellijk tot haar aangetrokken.”

Na enkele sessies wilde Ro’Yale weten of er lessen konden worden georganiseerd, speciaal voor dames met een maatje meer zoals zichzelf. Starta vond het een geweldig idee en vroeg aan Ro’Yale om die sessies te leiden. “Ik was zo opgewonden, ze moet hebben gezien hoe gepassioneerd ik was en dat ik de studio iets extra kon geven.”

Verlegen en weinig zelfvertrouwen

Niet alles verliep van een leien dakje voor Ro’Yale, die zich verlegen voelde en zich altijd zorgen maakte over kleren en hoe ze eruit zag. Starta spoorde haar aan om uit haar schelp te kruipen en zag hoe Ro’Yale een indrukwekkende transformatie onderging. “Laat die billen en kont er maar uithangen, je moet gebruiken wat je hebt”, luidde het advies van de instructrice aan haar verlegen cliënt.

Na haar transformatie, aanvaardde Ro’Yale haar nieuwe job en begon ze haar eigen programme uit te tekenen. De lessen werden op korte tijd immens populair, waardoor Starta en Ro’Yale een eigen studio openden, die zich speciaal op dames met een maatje meer richt.

“Meiden met weelderige rondingen willen zeker leren van iemand waarvan ze weten dat ze dezelfde strijd als hen voeren”, aldus Ro’Yale. Ze hoopt dat ze vrouwen kan inspireren om meer van zichzelf te houden en vol zelfvertrouwen door het leven te gaan.