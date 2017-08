Styliste verklapt de formule om jonger geschat te worden

Wil je er jonger uitzien dan je bent, dan zit het geheim in de juiste outfit. Volgens Rachael Wang, styliste in New York gaat het over een combinatie van drie stuks: jeans, sneakers of sandalen en een beetje bloot.

Alle antirimpelcrèmes ten spijt, het echte geheim om er jong te blijven uitzien, zit in je outfit. Volgens Rachael Wang, styliste in New York, is het een combinatie van drie dingen.

"Vrouwen die er goed uitzien voor hun leeftijd en vaak jonger geschat worden, zijn niet bang om een beetje bloot te tonen", vertelt ze aan de fashionwebsite 'Who, What, Wear'. "Jeans, sneakers of sandalen en een vrouwelijk bovenstukje dat schouders accentueert of een beetje bloot laat zien, is de perfecte combinatie. Vermijd bij deze outfit ook te veel juwelen of make-up."

Een heel simpele formule dus en een look die niet alleen in is bij vele fashionista's en it-girls, maar ook een heel basic look die makkelijk bij elkaar te shoppen is. Alweer een reden dus om te investeren in nog maar eens een nieuwe jeans, bloesje of dat ene paar sneakers.



