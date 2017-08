Belgische vrouw (23) verongelukt op terugweg van Italiaans festival

Het ongeval vond plaats in Santa Maria al Bango, een badstad in het zuiden van Italië. Foto: ss

Een 23-jarige vrouw uit Sambreville is afgelopen nacht verongelukt terwijl ze op de terugweg was van een festival in Italië. Twee vrienden, met wie ze samen onderweg was, zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond zaterdagnacht plaats in Santa Maria al Bagno, een badstad in het zuiden van Italië. De Belgische Claudia Manes (23) was met twee vrienden op de terugweg van het “Birra e Sound”-festival in de nabijgelegen stad Leverano.

Maar rond 4.30 uur liep het mis. Om een nog onduidelijke reden ging de wagen, een Volkswagen Up, ter hoogte van een rotonde van de weg af, rolde overkop en schoot nadien in brand. De brandweer had, eenmaal ter plaatse, veel moeilijkheden om het drietal uit de gecrashte wagen te bevrijden.

Voor Claudia Manes, een Italiaanse die al jarenlang in België woont, kon geen hulp meer baten. Zij overleefde de klap niet. Haar twee vrienden, Antonio Russo en Agnese Manca, werden met zware verwondingen overgebracht naar het Vito Fazzi-hospitaal in Lecce. Volgens de laatste berichten verkeren ze niet in levensgevaar.

Autopsie

De wagen waarmee de drie jongeren zijn gecrasht, is meegenomen voor onderzoek. Een expert zal de precieze oorzaak van het ongeval onderzoeken en reconstrueren. Het lichaam van de 23-jarige Claudia ligt voorlopig opgeborgen in een ziekenhuis in Lecce. Vandaag nog zal een autopsie plaatsvinden op het lichaam van het slachtoffer.